馬來西亞突襲搜索半島電視台吉隆坡辦公室

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（法新社吉隆坡4日電） 馬來西亞當局今天突襲搜索半島電視台（Al Jazeera）位於吉隆坡的辦公室，並查扣2台電腦，以調查觸怒當局的一部移民紀錄片。半島電視台譴責馬來西亞打壓新聞自由。

這部紀錄片名為「馬來西亞封城之困」（Locked Up in Malaysia's Lockdown），着眼嚴格的防疫限制措施下，沒有身分證明文件的外國人遭拘押情況，以及其他移民的困境。

大馬警方7月對半島電視台發動調查時，就引發外界對馬來西亞新聞自由惡化的憂慮。

半島電視台透過聲明證實遭到突襲搜索，指出有2台電腦遭查扣。

半島電視台英文頻道執行董事特朗德（Giles Trendle）說：「對我們的辦公室發動突襲搜索及查扣電腦，是當局升高打壓新聞自由的令人不安舉措。」

特朗德表示：「半島電視台呼籲馬來西亞當局停止對我們記者的刑事調查。」

馬來西亞政府抨擊這部紀錄片誤導、不正確，警方正在調查半島電視台涉嫌觸犯禁止煽動叛亂、誹謗與傳播冒犯性內容等法令。

7名半島電視台記者7月遭傳喚訊問，其中有5人是澳洲籍，此外一名在紀錄片中受訪的孟加拉移工已被逮捕。

© 2020 AFP