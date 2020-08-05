川普要求TikTok交易抽傭金 引來不少人批評

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普要求微軟或其他公司若買下短影音平台TikTok，美國政府應該分杯羹，受到不少人批評說這可能違憲，而且形同勒索。

川普在白宮新聞簡報會中表示：「我們手中掌握所有的牌，因為要是沒有我們，你進不來美國。如果你是地主，就會有租戶，租戶的事業需要租金，那就需要租約。」

川普堅稱美國財政部應從TikTok出售美國業務案獲得一大筆報酬，並說微軟「非常同意我的說法」。

微軟沒有立即回應法新社記者要求的置評。

川普警告基於國家安全的考量，禁止TikTok在美國營運後，昨天又改變心意表示，他準備好批准TikTok出售資產給微軟或另一家美國企業，但堅稱這筆交易的「一大筆錢」將進入財政部。

批評者指出，川普無權提出此一要求，還說若真的實現，將有損商業和國際關係。

美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）科技政策計畫負責人路易斯（James Lewis）說：「這些是在俄羅斯所見到的黑手黨手段。這不是好的政策作法，我不認為這合乎憲法。」

專研國安和憲法的德州大學法律系教授切斯尼（Bobby Chesney）說，川普的建議「極不恰當和不得體，更不用說這完全沒有法律根據」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP