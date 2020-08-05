新型冠狀病毒抗體藥物 美宣布展後期臨床試驗

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（法新社華盛頓4日電） 設於美國的禮來研究實驗室（Lilly Research Laboratories）今天宣布，他們已經展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體藥物的後期臨床試驗。

與加拿大生技公司AbCellera合作研發的抗體藥物LY-CoV555，第3期臨床試驗一開始將招募全球約300名志願者，志願者皆為住院患者，癥狀輕度至中度且持續不超過13天。

除了分為注射LY-CoV555的實驗組和注射安慰劑的對照組，受試者也將接受標準新型冠狀病毒治療，包括抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）。

如果LY-CoV555在試驗5天後顯示安全有效，受試對象可望擴大至1000人，並納入重症病患。

試驗的主要目標是，患者出院後能持續恢復期14天。

同時，新藥也將試驗癥狀輕度至中度、但未住院的患者，作為今天同步展開的中期試驗一部分。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）表示：「要研究調查型治療會產生哪些影響，於同一時間試驗不同族群患者是很重要的，如此才能證實無論患者病情是輕是重，它都有所幫助。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP