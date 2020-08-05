澳洲總理莫里森：沒有證據顯示TikTok濫用個資

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（法新社華盛頓4日電） 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，沒有證據顯示中國公司旗下的TikTok濫用用戶個資。

他在科羅拉多州阿斯本（Aspen）舉辦的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）說：「我們好好研究了此事，沒有看到證據顯示…有任何人的資料遭到任何濫用。」

他在視訊會議上表示：「TikTok上有很多東西在大庭廣眾之下夠尷尬的了，不過社群媒體就是那樣。」

但他表示，澳洲人必須「瞭然於胸」，包括美國公司在內，TikTok等社媒平台會大量攫取用戶和訂閱者的資訊。

他說，TikTok不同的地方在於「資訊可在主權國家層級取得」，意指若中國國家情治機關想拿資料，中國公司就有分享的法律義務。

「但我認為人們應該了解，現階段沒有東西讓我們看到安全利益已遭破壞，而且這也有點買者自負。」

美國總統川普昨天以國安威脅為由要求TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance），要不就是在6周內把TikTok賣給美國公司，要不就是看到這款人氣App被禁。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP