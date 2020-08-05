瑞典歌手莎拉萊森結束華為代言 表態支持維吾爾人

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（法新社斯德哥爾摩4日電） 瑞典歌手莎拉萊森今天表示，她已結束為中國華為代言的合作關係，並表示中國「不是友善的國家」。但華為表示，代言一直有時間限制，在「雙方同意」下已結束合作關係。

莎拉萊森（Zara Larsson）接受瑞典TV4電視台訪問時表示，她數個月前已經結束與華為合作。莎拉萊森的暢銷歌曲在全球播放量超過50億次。

22歲的莎拉萊森說：「如果我現在回過來看這次合作，無論是從專業角度或個人角度，都不是我做過最明智的交易。」

她接著說：「這並非是我所支持的事情。」

莎拉萊森還說，她無意支持中國「當下所為」。她表示：「我們都知道中國並不是一個友善的國家。」她強調，自己之前就希望為了維吾爾人、TikTok爭議或香港問題表態，但卻「受制於」自己與華為的合作。

莎拉萊森2013年憑藉熱門單曲Uncover享譽國際，這首單曲MV目前在YouTube點擊量已經超過3.1億次。

2019年春季，莎拉萊森與華為簽約，幫華為推出的最新一款智慧型手機代言。

華為瑞典分公司稍後發布聲明回應，強調與莎拉萊森的合約只限於一段時間，並在雙方同意下已於去年結束合作。

華為也強調自己是「跨國民間企業」，遵守當地法規，不會聽從任何政府或當局的指示。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP