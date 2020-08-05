移民火星 SpaceX成功試飛星艦原型火箭

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（法新社休士頓5日電） 美國太空探索科技公司（SpaceX）4日成功完成歷時不到一分鐘的飛行，這是未來火箭「星艦」（Starship）最大原型的試飛。SpaceX期盼有朝一日發射星艦載運人類移民火星。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特答覆太空迷指出：「火星指日可待。」

目前的星艦原型相當簡陋，只是巨大金屬圓筒，數周前由SpaceX團隊在德州沿海偏遠小鎮波卡契卡（Boca Chica）打造，不過仍比未來的實際火箭小。

在反覆試驗的嘗試過程中，先前多個原型火箭在地面測試時爆炸。

包括太空新聞網站NASASpaceFlight在內的數個太空專家於4日分享的影像中，這具名為SN5的最新原型火箭上升至未知高度後，降落在塵土飛揚地面上，展現出良好飛行軌跡控制。

美國國家航空暨太空總署（NASA）頂尖科學家朱布肯（Thomas Zurbuchen）在推特貼文說：「煙霧消散時，SN5巍峨聳立，之前飛行了150公尺！」

這次試飛稱為「試跳測試」（hop test）預計達到150公尺高度，不過SpaceX尚未證實這次試飛的任何細節。

由馬斯克構思的星艦火箭將有120公尺高，且能夠垂直降落在火星上。

© 2020 AFP