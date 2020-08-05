美國抗疫封鎖期間 診斷罹癌人數減半

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（法新社華盛頓4日電） 探討2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所導致封鎖措施影響的一項最新研究顯示，美國3、4月間每周診斷出罹癌病例的數目與近期平均值相比，驟降近50%，恐有許多人延誤治療。

這項研究也發現，因心臟病、中風，甚至闌尾炎到急診室求醫的病患人數似乎也下降。還在進行中的一些研究也證實這種趨勢。

這項分析報告刊登在「美國醫學會期刊網路開放版」（JAMA Network Open），以2019年1月至2020年2月為基準期，判定乳癌、大腸直腸癌、肺癌、胰臟癌、胃癌及食道癌等6種癌症的每周平均診斷罹癌人數。

分析報告的作者發現，疫情大流行期間，每周診斷出罹患上述6種癌症的總人數驟減46.4%（從4310人降至2310人），診斷罹患其中每種癌症的人數都大幅降低。

診斷罹患乳癌的人數跌幅尤大，下降了51.8%。

這些來自美國最大商業性實驗室奎斯特診斷公司的作者寫道：「當人民維持社交距離時，癌症並沒有停歇。」

「延後診斷出罹癌，可能導致病況較嚴重時才呈現，臨床治療結果也將比較差。」

作者也引述另一項尚未經同儕審核的研究所作估計說，延誤診斷出罹癌將造成美國多出3萬4000人死於癌症。

© 2020 AFP