聯合國全體成員國都批准禁止最惡劣形式童工公約

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（法新社日內瓦5日電） 聯合國機構國際勞工組織（ILO）今天宣布，所有成員國都已正式批准聯合國禁止最惡劣形式童工勞動的公約，雖然在實務上距消除這類陋習仍有一段距離，但仍是史上首例。

太平洋島國東加王國（Tonga）今天向國際勞工組織提出已正式批准消除最惡劣形式童工勞動公約（Worst Forms of Child Labour Convention），代表187個ILO成員國都已批准公約。這是ILO成立100年來首個獲全體成員批準的公約。

ILO秘書長賴德（Guy Ryder）表示：「第182號公約是史上首個獲全體批準的公約，這代表所有孩童現在都受到法律保護，免於承受最惡劣形式童工勞動。」

「這反映了全球都承諾，我們的社會容不下最惡劣形式童工勞動，例如奴隸制度、性剝削以及利用兒童進行武裝衝突，或是從事其他會危及兒童健康、道德或心靈健全發展的非法或有危險工作。」

不過，他也不會夢想公約獲得批准就能夠付諸實現。ILO估計，全世界約有1億5200名18歲以下的童工，約半數從事最惡劣形式勞動，還有7300萬童工做的是被認為有危險的工作。

使用童工的狀況有7成發生在農業，其中2/3為無薪的家庭工作，大多與貧困有關。近1/5非洲年輕人都是童工。

賴德在記者會上表示：「我們仍面對相當重大的挑戰，重點是當一個國家承擔起採取某種行動的法定義務，就讓我們可以發揮真正功效獲得進展。」

「這些事真的會帶來巨大不同，但它們並不是魔法子彈，也沒人會假裝它們是。」

ILO在1999年無異議通過最惡劣形式童工勞動公約，但直至今日才獲全體正式批准。這項公約要求禁止及消除兒童奴隸、強迫勞動及販賣人口，並禁止利用兒童從事戰爭、賣淫、色情以及販毒等違法行為或有危險的工作。

© 2020 AFP