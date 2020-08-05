貝魯特大爆炸 如世界末日浩劫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社貝魯特4日電） 黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區一處倉庫今天發生大爆炸，釀嚴重死傷，整個港口被大火吞噬，海上船隻難逃火勢，建築物崩壞，現場有如核子浩劫後的殘破景象。

事發的港區倉庫多年來一直內存放着2750噸的硝酸銨，倉庫着火後引發爆炸，玻璃與殘骸散落一地，軍方已封鎖現場區域。

一名20多歲的女子朝安全部隊嘶吼着，詢問在港區工作弟弟的下落。

她哀求說：「他的名字叫傑德（Jad），眼睛是綠色的。」但無論她如何哭喊，安全部隊都不讓她進入災區。

附近另一名女子也急着尋找在港口工作的兄弟，她看來體力不支，幾乎就要昏倒。

災區內不斷傳來救護車鳴笛聲響，3小時期間一直看到車輛搬運遺體，消防車也忙進忙出。

港口本身內部廠棚有如燒焦罐頭，所有物件都已毀壞到看不出原貌；而消防直升機則在上空盤旋，協助澆水滅火。

現場到處是棄置的行李。而在一個無人動過的袋子旁，躺着一具無人看守的屍首。

爆炸點半徑數公尺內的所有車輛，全都遭受程度不一的傷害；爆炸威力之大，連遠在240公里外的賽普勒斯（Cyprus）都感覺得到。

這起爆炸發生在下午6時過後不久，目前造成78人喪生，約4000人受傷，隨着搜救人員持續在瓦礫堆尋找生還者，死傷人數有可能進一步攀升。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP