貝魯特大爆炸 歐盟緊急調派搜救隊協助

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾5日電） 黎巴嫩首都貝魯特受大爆炸重創，歐洲聯盟（EU）今天表示，將緊急派遣搜救人員、搜救犬及裝備至貝魯特，搜尋是否還有受困於瓦礫堆中的生還者。

歐盟負責危機管理的執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）在聲明中表示：「歐盟公民保護機制正緊急調派超過100名受過高度訓練的消防人員，還有車輛、搜救犬及裝備，他們專精在城市內搜救，將與黎巴嫩當局合作挽救生命。」

貝魯特港區昨天接連發生2次爆炸，第2次爆炸威力有如強震，甚至出現蕈狀雲，黎巴嫩當局依歐盟機制要求援助。

雷納希克表示，捷克、希臘及荷蘭已承諾參與這次行動，法國、德國及波蘭則將提供援助，「我們與黎巴嫩及其人民同在，且已準備好進一步動員協助」。

歐盟公民保護機制創立於2001年，使歐盟能夠協調援助工作，以回應世界各地發生的緊急狀況。

這次爆炸造成嚴重傷亡和損失，黎巴嫩總理將此事件歸咎港區一處倉庫內2750公噸農業肥料硝酸銨爆炸。

黎巴嫩紅十字會表示，超過100人不幸喪生，傷患則逾4000名；貝魯特省長表示，有30萬人因此無家可歸，損失金額估計高達50億美元（約新台幣1468億元）。

© 2020 AFP