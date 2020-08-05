阿富汗政府驚人估計：境內約1000萬人染疫

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（法新社喀布爾5日電） 阿富汗衛生部今天公布的估計數據顯示，全國有近1/3人口感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），換算下來就是大約1000萬人。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，目前全球通報確診總數已逾1857萬例，確診數最高的美國超過477萬例，阿富汗官方通報僅3萬多例，若阿富汗衛生部今天的估計屬實，將是相當驚人的疫情。

法新社報導，阿富汗衛生部長奧斯曼尼（Ahmad Jawad Osmani）在記者會表示，這項估計數據來自一項針對全國約9500人的抗體檢測調查，並獲得世界衛生組織（WHO）的技術支援。

這項調查估計阿富汗31.5%人口染疫，其中首都喀布爾（Kabul）感染率最高，大約500萬人口中有一半以上被認為已經染疫。

擁有3000多萬人口的阿富汗，其實檢測能力非常有限，官方僅通報3萬6000多人確診，逾1200人染疫不治。

奧斯曼尼說：「世界各地都爆發第二波疫情，我們也無法置身事外。我們將利用這次調查結果，為可能的第二波疫情做好準備。」

今年2月，數以千計的移民從鄰國伊朗返回阿富汗，疫情也在這時候進入阿富汗國內。當時伊朗是中東地區疫情最嚴重國家。

從那時候開始，已經飽受數十年戰亂的阿富汗，又遭到疫情摧殘。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP