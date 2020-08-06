剛成季後賽西區頭號種子 湖人隨即不敵雷霆

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（法新社奧蘭多5日電） NBA湖人才剛確定以西區龍頭之姿揮軍季後賽今天卻手感急凍，以86比105慘敗給雷霆。

美國職籃NBA洛杉磯湖人前一場比賽打完後，才繼2010年後再次以西區第一種子身分前進季後賽，但今天在一路落後的情況下，不敵目前暫居西區第5的奧克拉荷馬雷霆。這是湖人本季至今，首度出現整場比賽都是落後的情況。

雷霆今天先發5人的得分都達兩位數，明星後衛保羅（Chris Paul）今天攻下全場最高21分，賈里納里（Danilo Gallinari）、亞當斯（Steven Adams）分別獲得19分、18分，多特（Luguentz Dort）、吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別拿下14分、13分。

雷霆今天贏球，戰績42勝25敗，仍落後西區排名第4的猶他爵士0.5場勝差：目前排在西區第6的休士頓火箭，戰績同樣是42勝25敗。

手握3枚冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James）今天出賽30分鐘，拿下全隊最高19分，並抓下11個籃板，戴維斯（Anthony Davis）表現失常只獲9分，他另有8籃板、5助攻進帳。

詹姆斯說：「之前我們停賽了4個半月，有些地方我們還要持續努力。」

© 2020 AFP