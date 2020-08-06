大馬：一馬案多名嫌犯藏匿中國

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（法新社吉隆坡5日電） 馬來西亞警察首長今天表示，主權財富基金一馬發展公司（1MDB）弊案主嫌與其他嫌犯據信藏匿在中國。

一馬發展公司數以十億計美元資金遭竊取，大馬前首相納吉（Najib Razak）涉案，2018年因此失去政權。他上周遭定罪，但其他嫌犯仍然在逃。

其中最為人所知的嫌犯是華裔富商劉特佐（Low Taek Jho），他被控是此案主謀。

馬來西亞警方上周表示，劉特佐據信藏匿在澳門，但北京方面旋即否認，堅稱中方並未窩藏外國罪犯。

但大馬總警長阿都哈密（Abdul Hamid Bador）今天表示，有一名女子今年被捕，她過去曾在澳門遞交文件給劉特佐，因此當局推斷劉特佐也在澳門。

阿都哈密也說，一馬發展公司前子公司SRC執行長聶菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）據信人在香港，另一名一馬前主管盧愛璇（Jasmine Loo，譯音）則在深圳。

阿都哈密接受法新社訪問時表示，「劉特佐幾乎是可以不受拘束地」在澳門「打理他的生意」，「我們希望澳門地方當局、警方負責任地行事」。

「大馬當局難道沒有警察本能，來協助我們嗎？」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP