投資人看好美國會通過紓困案 亞股大多收高

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（法新社香港6日電） 由於投資人看好美國國會終將就第二輪刺激經濟方案達成協議，激勵美國股市昨天收高，亞洲股市今天大多跟進收紅，寫下連續2天的漲勢。但美中之間的緊張情勢，仍令市場不安。

另一方面，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗開發雖出現曙光，但病毒在世界各地快速傳播，並再掀一波疫情，迫使各國重新下達封鎖令，影響投資人情緒。

美國兩黨尚未能就新紓困案達成共識，民主黨提議的3兆5000億美元方案，規模是共和黨提案的3倍多。上周到期的失業補助措施是主要爭議點。

不過分析師指出，外界普遍預期，在總統大選即將到來之下，美國國會兩黨終究會達成紓困協議。

美國與中國的對峙則持續為市場投下陰影。北京當局昨天警告，美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）部長艾薩（Alex Azar）出訪台灣的計畫，對「和平穩定」構成威脅。

亞股今天普遍收高，首爾、新加坡及雅加達股市都收漲逾1%，上海股市收高0.3%，雪梨收漲0.7%，台北、威靈頓、吉隆坡和馬尼拉股市也全數收紅。

不過，香港與東京股市分別收跌0.7%及0.4%。（譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）

© 2020 AFP