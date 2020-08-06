提名演說打破傳統 川普擬借白宮拜登改線上

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（法新社華盛頓5日電） 美國總統大選進一步陷入前所未有的境地，篤定代表民主黨問鼎白宮大位的拜登宣布，將在網上接受民主黨提名；競選連任的川普則打算打破傳統，在白宮發表他的提名演說。

在美國總統大選過程中，兩黨提名候選人大會向來為競選活動的高潮。

拜登（Joe Biden）原本計畫出席8月17日至20日在密爾瓦基（Milwaukee）舉行的民主黨提名總統候選人大會。基於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，大會規模已比往年大幅縮減，但民主黨認為風險仍高，因此改為全部線上進行。

拜登競選團隊指出，由於新型冠狀病毒的健康風險，拜登將在德拉瓦州（Delaware）家中，透過網路發表接受提名的演說。

川普將於8月27日接受共和黨提名並發表演說，大會原預計在北卡羅來納州舉行，但因疫情而取消，只得緊急改提替代方案。

川普提出構想，要在白宮發表他的提名演說。此舉引致國會議員與倫理學者批評，認為拿不具黨派色彩的公務場地發表個人政治演說，可能涉及違法。

美國歷任總統都必須遵守分際，個人競選活動不可與納稅人付費支持的公務混為一談，若川普執意將白宮南草坪（South Lawn）當成個人競選舞台、發表提名演說，會打破最起碼的總統分際。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP