為前進中國市場 阿湯哥、小布電影都避敏感話題

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（法新社華盛頓5日電） 美國團體發布最新報告指出，中國市場太過龐大，好萊塢片商紛紛自我審查來取悅北京當局，其中湯姆克魯斯、布萊德彼特作品都因此避過敏感議題。

美國筆會（PEN America）今天出爐的報告指稱，美國影業圈為不罪中國審查機關、無緣觸及中國14億消費者，，編劇、製作人以及導演會自行動手改劇本、刪減場景並變更內容。

相關行動包括讓「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）新片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）飛行夾克上的中華民國國旗消失，到「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）2013年作品「末日之戰」（World War Z）刪掉中國是活屍病毒起源的橋段。

美國筆會的報告說：「實際上，中共在好萊塢電影賣不賣座上握有生殺大權，而片商主管很清楚這一點。」

報告指出，這就不難解釋迪士尼前執行長艾斯納（Michael Eisner）為何在中國禁播1997年片「達賴的一生」（Kundun）後還要向北京道歉。

「麻雀變鳳凰」男星李察吉爾（Richard Gere）主演過描述中國司法系統腐敗的1997年驚悚片「紅色角落」（Red Corner），現實生活中也頻為西藏人權發聲，他不諱言好萊塢製作人怕激怒北京，根本不敢找他拍片。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP