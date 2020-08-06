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（法新社渥太華5日電） 科學家1989年在加拿大荒原首度出土一種被稱為「尖角龍」的恐龍化石時，發現一根嚴重畸形的腿骨，但最新研究發現畸形部分其實是骨肉瘤，成為恐龍罹患惡性癌症的已知首例。

這副亞伯達省省立恐龍公園（Dinosaur Provincial Park）出土的「尖角龍」（Centrosaurus）化石中，有一根嚴重畸形的腿骨，研究人員起初以為是骨折癒合所留下的痕跡。

不過研究人員表示，新的檢驗結果發現畸形部份是骨肉瘤的表徵，使得這隻生活在距今7600萬年前的尖角龍成了第一個已知罹患惡性癌症的例子。骨肉瘤是一種嚴重的骨癌。

尖角龍高約6公尺，是一種四腳有喙的草食性白堊紀恐龍，鼻部上方長有長角，後頸有頭盾，還有兩根較小的鉤角。

其中一名研究人員、多倫多皇家安大略博物館（Royal Ontario Museum）古生物學家伊凡斯（David Evans）表示，這隻尖角龍的小腿腓骨有一顆比蘋果還要大的巨大惡性腫瘤。

伊凡斯表示：「這隻特定的尖角龍在死亡前可能就已經因為癌症而虛弱跛腳。這項了不起的發現顯示，不論某些恐龍看起來多麼壯碩強大，仍會受到我們現今在人類或其他動物身上所看到的許多相同疾病影響，包括癌症。」

「恐龍看起來雖然像神話中的猛獸，但他們也是活生生會呼吸的動物，也會遭遇可怕的傷害和疾病。」

這項研究結果刊登在英國醫學期刊「刺胳針腫瘤學」（Lancet Oncology）。

© 2020 AFP