種族紛爭、川普偽善都好煩 蜜雪兒自曝輕度憂鬱

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（法新社華盛頓5日電） 美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）今天在自己的節目透露，近來她因武漢肺炎疫情隔離措施、種族紛爭以及川普政府的「偽善」，罹患「輕度憂鬱症」。

蜜雪兒是在串流音樂平台Spotify線上廣播「蜜雪兒．歐巴馬播客」（The Michelle Obama Podcast）節目透露此事。

56歲的她表示：「我會在夜半驚醒，因為一些事讓我擔心，心情很沈重。」

「我盡量擠出時間運動，雖然隔離期間還是能找出時間，但我就是覺得運動量太少了。」

蜜雪兒表示，她「情緒起起伏伏，我想大家都會這樣，只是你自己沒有感覺」。

「從精神層面來說，這樣不是很充實」，「我知道我是在跟某種形式的輕度憂鬱打交道」。

「不只是因為隔離，而是因為種族紛爭，光是看着這個政府、看着它的偽善，日復一日，都會讓人好沮喪。」

蜜雪兒的夫婿是美國首位非裔總統歐巴馬，2017年1月他們卸任離開白宮後，選擇住在華府。

蜜雪兒還說，「每天醒來又看到另一個黑人不知為何被去人性化、被傷、被殺、被錯誤指控」，都讓人「很沒力」。

「這輩子我從沒覺得這麼沈重過。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP