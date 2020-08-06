貝魯特大爆炸 以色列一市政廳秀黎巴嫩國旗

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（法新社特拉維夫5日電） 以色列、黎巴嫩兩國基本上仍處於戰爭狀態，但黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，以色列特拉維夫市政廳今天把黎巴嫩國旗投影在整棟建物上。

以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）市長赫爾代（Ron Huldai）在推特（Twitter）上說：「人性的地位總是排在任何衝突之前，在可怕的災難降臨到他們身上之際，我們的心與黎巴嫩人民同在。」

這起發生在貝魯特港區的大爆炸已奪走超過110條人命，造成全市數千人受傷。

行經特拉維夫市政廳前拉賓廣場（Rabin Square）的數十名以色列路人，看着白、紅、綠的燈光在當地時間晚上7時55分亮起，打在特拉維夫這座地中海城市市中心的市政廳大樓窗上。

但並非所有以色列人都支持市府這項表達團結之舉，以色列的耶路撒冷事務部部長、極右派猶太家園黨（Jewish Home Party）成員裴瑞茨（Raffi Peretz）就加以譴責。

他在推特上寫道：「提供人道援助給在黎巴嫩受到傷害的平民是可能且有必要的，但讓敵國國旗在特拉維夫市中心飄揚則是一種道德上的混亂。」

嚴格來說，以色列和黎巴嫩仍處於戰爭狀態，以色列與強大的黎巴嫩什葉派（Shiite）組織真主黨（Hezbollah）間的緊張關係也在最近幾周激增。

© 2020 AFP