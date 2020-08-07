中企在華爾街上市 美官員建議加強規範

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（法新社紐約6日電） 美國官員今天提議，加強中國企業在美國證券交易所掛牌交易的相關規定，因近期醜聞已引發外界質疑一些中企文件的可靠性。

根據以美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為首的工作小組建議，這些企業的審計人員須將文書資料提供給美國主管機關。

已在華爾街上市的企業若未在2022年前遵守規定，將失去上市資格。

美國財政部聲明說：「美國是全球籌集資本的首要管轄區，在強固我們資本市場投資人信心的核心原則下，我們不會妥協。」

這個工作小組還建議對投資人加強風險披露，了解未提供「充分」相關文件的國家企業或基金。聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也是小組成員。

監督美國證券市場的美國證券管理委員會（SEC），將負責執行這些建議事項。

在華爾街上市的數家中國企業近幾個月捲入醜聞，包括瑞幸咖啡。這家星巴克（Starbucks）的競爭對手4 月披露，1名主管遭控假造銷售業績。

美中這兩個全球最大經濟體近來緊張升溫，短影音分享平台TikTok成為雙方角力的新焦點。

儘管如此，美國媒體報導，美中談判代表將於15日檢討1月所簽署的第一階段貿易協議落實情況。

© 2020 AFP