名字搜尋結果出現小偷 阿根廷副總統告Google

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（法新社布宜諾斯艾利斯6日電） 阿根廷副總統費南德茲今天表示，她已對網路巨擘谷歌（Google）提出誹謗的告訴，因為Google的搜尋結果據稱將她指為「小偷」。

費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）曾任總統，她的已故丈夫基西納（Nestor Kirchner）生前也曾任阿根廷總統。

這次費南德茲提告的起源是5月17日的一則報導，當時阿根廷媒體報導，若在Google的搜尋欄位上鍵入費南德茲的名字，跑出來的結果中，在她的政治現職欄位上，原本應該標示「副總統」之處，卻出現「阿根廷國家之賊」的字眼。

費南德茲面臨來自9個不同案件的指控，其中一些指她在擔任總統期間涉及貪污。她在推特（Twitter）上寫道：「我今天對Google提出了一個專業技術的要求，那也將成為訴訟時的證據。」

儘管費南德茲的國會豁免權免除了她實際得坐牢的時間，但她曾兩度被下令審前羈押。

費南德茲還說：「當謊言和誹謗從龐大的平台發送，流通是沒有限度的，它們沒辦法被抑制，對被誹謗的人造成的傷害是無法估計的。」費南德茲被控收受數百萬元賄賂。

費南德茲提到，她提告的目的，還包括要確定是否有任何可能，可以替因像Google這樣的科技巨擘做出這類行為而受害的人士提供辯護。

她的律師們正試圖查出，有關這樣的搜尋結果被保留了多久的時間，以及被點閱了多少次。

© 2020 AFP