安特托昆博繳雙十 公鹿確定成季後賽東區頭號種子

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（法新社邁阿密6日電） 公鹿今天130比116後來居上擊敗熱火，確定成為NBA季後賽東區頭號種子，公鹿陣中「字母哥」安特托昆博今天繳出33分、12籃板的「雙十」成績，是球隊逆轉關鍵。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在上半場比賽一度落後達23分，但在下半場逆轉擊敗邁阿密熱火，今天贏球後，戰績是全NBA最佳的55勝14敗。

公鹿的密道頓（Khris Middleton）今天攻下全場最高33分，並送出8次助攻，希臘球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）這場比賽17投13中，同樣攻下33分，並抓下12個籃板，中鋒羅培茲（Brook Lopez）則貢獻17分。

羅賓遜（Duncan Robinson）攻下熱火全隊最高的21分，赫洛（Tyler Herro）從板凳出發斬獲20分。熱火今天輸球後，戰績43勝26敗，在東區排名第4，但僅領先暫居第5的印第安那溜馬1場勝差。

熱火的巴特勒（Jimmy Butler）因為腳傷缺席此役，德拉吉奇（Goran Dragic）也因為腳踝受傷高掛免戰牌，但即便兩員大將缺席，熱火上半場的表現卻看不出來有戰力折損。

上半場比賽，熱火就砍進13個三分球。其中，阿德巴約（Bam Adebayo）在中場前命中的一擊，讓熱火半場打完以73比56領先NBA防守最頂尖的公鹿。

但本季兩次交手都獲得勝利、上半場最多領先23分的熱火，擋不住公鹿第3節的反撲。

公鹿下半場開賽打出26比8攻勢，在羅培茲演出空中第一時間接力灌籃後，反以82比81超前，這是他們首節17比16領先後，本場比賽第2次在分數上壓過對手，但熱火前3節打完仍以98比92領先，且讓安特托昆博吞下4次犯規。

第4節開打，包括讓他們104比103站上領先的10比0攻勢，公鹿打出一波31比8的高潮，進而鎖定勝利。

© 2020 AFP