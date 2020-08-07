挑戰特斯拉 凱迪拉克發表首款電動車

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（法新社紐約6日電） 豪華汽車品牌凱迪拉克（Cadillac）今天發表首款全電動車，並期盼超越目前稱霸電動車市場的特斯拉（Tesla）。

這款電動休旅車Lyriq預計2022年量產，但凱迪拉克承諾，2030年前旗下多數車款將是電動車。凱迪拉克是美國通用汽車公司（General Motors, GM）旗下的豪華汽車品牌。

通用旗下已有油電混合車或電動車款像是雪佛蘭（Chevrolet）Volt與Bolt，但計畫在2023年前研發20個全電動車車款。

凱迪拉克表示，驅動Lyriq的電池在今年3月發表，稱之為Ultimum，號稱充電一次可行使超過300英里（約500公里）。

通用打算旗下凱迪拉克、雪佛蘭、GMC與別克（Buick）等品牌所有即將推出的電動車，都將使用Ultimum。

跨界休旅車Lyriq將配備自動駕駛的輔助功能，33英��LED螢幕橫跨儀錶板。

通用是1990年代第一家生產電動車的主要汽車大廠，Lyriq將有助於通用迎頭趕上特斯拉。

由馬斯克（Elon Musk）創辦的特斯拉，目前市值超過底特律三雄：通用、福特（Ford）、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）的總和。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP