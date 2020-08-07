斯里蘭卡大選 執政黨囊括2/3國會席次

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（法新社可倫坡7日電） 根據今天公布的最終結果，斯里蘭卡執政的拉賈帕克薩兄弟檔今天在國會大選穩住2/3席次，如此一來將給他們權力修憲以增加總統職權，將使斯里蘭卡的民主失去制衡。

根據最終結果，總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）領導的斯里蘭卡人民陣線（SLPP）贏得145席，同時能在225席的國會中仰賴至少5席盟友支持。

74歲的馬辛達．拉賈帕克薩與去年11月當選總統的胞弟戈塔巴亞．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）需要把握國會逾2/3的絕對多數，以推動修憲。

藉由取得國會2/3票數，拉賈帕克薩兄弟檔可以推翻前政府希冀避免權力集中與強人崛起的改革目標。

觀察家表示，拉賈帕克薩兄弟推動修憲取消總統任期限制，並把司法和警察權歸總統直轄，意圖擴權建立拉賈帕克薩王朝。拉賈帕克薩兄弟在2009年殘暴鎮壓坦米爾族（Tamil）分離勢力，終結長達數十年的內戰。

官方數據顯示，執政黨在5日國會選舉取得680萬票。大選因疫情爆發延後兩次，在5日舉行投票，1620萬選民投票率超過75%。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

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