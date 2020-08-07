紐約州檢方提告 要求解散全國步槍協會

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（法新社紐約6日電） 美國紐約州檢察長今天以財務詐欺和行為不當罪名，控告全國步槍協會和執行副總裁拉皮耶（Wayne LaPierre），要求解散這個強有力的保守派遊說團體。

法新社報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）指出，拉皮耶和全國步槍協會（National Rifle Association, NRA）3名高階幹部多年來將會員會費和捐贈當成「個人小金庫」，花費數千萬美元在自己和好友身上，違反紐約州非營利組織的法律規定。

詹樂霞表示，這4人「基本是在掠奪它（NRA）的資產」，讓這個曾經富有並挹注共和黨政治活動數百萬美元的團體瀕臨破產。

全國步槍協會發表聲明反控詹樂霞，指稱她在距離全國大選只剩3個月之際，提起訴訟是為了「在政治上得分」。

NRA總裁梅多斯（Carolyn Meadows）說：「這是對我們組織和憲法第二修正案所捍衛的自由毫無根據且有預謀的攻擊。」

數十年來，NRA代表着全美數百萬擁槍者和愛槍人士，援引憲法第二修正案保障美國人民攜帶武器，在訴求鬆綁和消除槍枝管制上獲得實質勝利。

在NRA擔任執行副總近30年的拉皮耶，已成為這項過程中最有力的華府掮客之一。

拉皮耶在2016年川普競選總統時擔任要角，川普的兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）和小唐納．川普（Donald Trump Jr.）都是NRA成員並定期參與NRA活動。

當川普在白宮被詢及這起訴訟時，他回答說這是「一件相當糟糕的事」。

川普告訴記者：「我認為NRA應遷至德州，過着良好且美滿的生活。」（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP