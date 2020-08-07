貝魯特大爆炸 歐盟提撥3300萬歐元緊急援助

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（法新社布魯塞爾6日電） 歐洲聯盟今天宣布，歐盟已發放3300萬歐元用於黎巴嫩初期緊急援助，並調動義大利醫療船等物資，救助4日遭到2次爆炸重創的貝魯特。

歐盟消息人士表示，歐盟也計畫在評估必要物資後召開一場捐助會議，籌措更多重建資金。

歐盟執行委員會指出，這筆3300萬歐元的援助，可望滿足貝魯特對緊急服務及醫院的立即性需求。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen ）今天與黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）通電話，討論歐盟的援助事項。

範德賴恩與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今晚致函歐盟27個成員國，呼籲各國「為前方的復蘇之路做出貢獻」。

信中寫道：「我們邀請您加強支持黎巴嫩，除了緊急援助需求，也包括黎巴嫩的長期重建計畫。」

信中還說：「為保物資配送效率與迅速交付，我們將讓歐盟各機構的協調機制準備就緒，確保您和歐盟整體的共同援助資源順利送達黎巴嫩。」

範德賴恩與米歇爾提醒27個歐盟成員國，歐盟與黎巴嫩具有「堅強的夥伴關係」，黎巴嫩是「具有戰略重要性且人均收容難民數最多」的國家，「現在立即行動以降低這場悲劇後續效應，符合我們共同利益」。

歐洲各國已快速動員，義大利海軍提供一艘具備直升機醫療後送能力與醫療設備的船隻。歐盟消息人士透露，義大利還動員250名專門搜救的消防員。

© 2020 AFP