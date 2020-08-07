貝魯特大爆炸 賽普勒斯警方詢問俄羅斯關係人

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（法新社賽普勒斯尼柯希亞6日電） 賽普勒斯警方今天表示，他們已詢問遭指控與造成貝魯特大爆炸的貨輪及所載運硝酸銨貨品有關的俄羅斯人格雷丘希金（Igor Grechushkin）。

賽普勒斯警方發言人告訴法新社：「黎巴嫩當局要我們找到格雷丘希金，並問他一些問題，我們照做了。他的回應也已傳回黎巴嫩。」

警方發言人表示，已回應黎巴嫩透過國際刑警組織（Interpol）傳達的要求，向格雷丘希金詢問船上貨物的相關問題，但他並未被逮捕。

警方說：「我們已做了黎巴嫩要求的事。」

今天稍早，賽普勒斯內政部否認媒體指稱格雷丘希金持有該國護照的說法，但表示會協助黎巴嫩。

據賽普勒斯政治新聞報（Politis）報導，格雷丘希金是賽普勒斯南部港口城市裡馬索（Limassol）的居民。里馬索是世界最大的航運管理中心之一。

黎巴嫩安全官員告訴法新社，羅索斯號（Rhosus）貨輪2013年從喬治亞啟航，載着2750公噸的硝酸銨駛往莫三比克，中途停靠在黎巴嫩。這名官員未被允許提及相關資訊，因此要求不透露身分。

紐約時報（The New York Times）及其他媒體報導，格雷丘希金租用的這艘船因為船身有破洞而停靠貝魯特港。

船舶追蹤網站Marine Traffic表示，這艘懸掛摩爾多瓦共和國旗幟的貨輪2013年11月20日停靠貝魯特港，之後就沒再離開。

© 2020 AFP