防疫期間碳排放減少　無助減緩氣候變遷

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（法新社巴黎7日電） 溫室氣體排放量在防疫封鎖限制期間史無前例地下降，但因為沒有長久的石化燃料替代計畫，短暫的溫室氣體排放量下降對減緩氣候變遷並沒幫助。

為了防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，各國政府要求數十億人待在家，因此，2020年全球由燃燒煤炭、石油、天然氣造成的碳排放將下降8%至10%。

但少了系統性的能源轉移計畫，專家在今天刊登於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）的報告中警告，防疫封鎖限制期間減少碳排放可能毫無意義。

研究報告共同作者、英國里茲大學（University of Leeds）普里斯特利國際氣候中心（Priestley International Centre for Climate）主任福斯特（Piers Forster）說：「防疫封城的經驗顯示，我們可以改變，且改變得很快，但也顯示出行為改變的極限。」

研究團隊利用公開資料來源，計算今年2月至6月逾120國10種不同溫室氣體與空氣污染物的變化程度。

研究團隊發現，二氧化碳和氮氧化物濃度在這一段期間下滑了10%至30%不等。

然而，防疫封鎖限制期間的巨大行為轉變只是暫時的，今年迄今的碳排放減量不可能影響氣候。

© 2020 AFP