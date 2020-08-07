2019冠狀病毒疾病全球逾71.5萬死 破1913萬確診

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少71萬5343人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），至少1913萬3340人染疫。

自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1131萬9300人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增7377人死亡及28萬2381起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多國家依序為美國（2060死）、巴西（1237死）及印度（886死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬104人病故、488萬3657人確診，至少159萬8624人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（9萬8493人喪生、291 萬2212人染疫）、墨西哥（5萬517人喪生、46萬2690人染疫）、英國（4萬6413人喪生、30萬8134人染疫）及印度（4萬1585人喪生、202萬7074人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有85人染疫喪命，其次是英國（68 人）、秘魯（62人）、西班牙（61人）及義大利（58人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4565例確診，其中4634人死亡，7萬9088人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計21萬3018死、531萬9101例確診；歐洲累計21萬2415死、330萬1728例確診；美國和加拿大累計16萬9108死、500萬2218例確診。

亞洲累計6萬9099死、325萬9246例確診；中東地區累計2萬9306死、121萬8513例確診；非洲累計2萬2098死、101萬380例確診；大洋洲累計299死、2萬2154例確診。

© 2020 AFP