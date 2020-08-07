3D技術重建拉斐爾面貌 解開藝術大師安息地之謎

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（法新社羅馬6日電） 義大利羅馬第二大學（Tor Vergata University）今天表示，藝術專家進行義大利畫家拉斐爾的臉部3D重建，幾乎確定兩世紀前發掘的一具遺骸就是他，解開拉斐爾安息地的古老謎團。

藝術家拉斐爾被稱為「神童」，與達文西、米開朗基羅並稱為「文藝復興三傑」，1520年逝世，享年37歲。拉斐爾的遺骸19世紀出土，當時曾以他的頭骨製作石膏模型，但專家無法確認這副骸骨是不是拉斐爾，因為墓穴中還挖出其他人的完整或部份骨架。

義大利政府今年紀念拉斐爾逝世500周年，羅馬第二大學研究團隊着手對這具石膏模型進行3D重建。

分子生物學專家法爾科尼（Mattia Falconi）告訴法新社，3D重建的結果與拉斐爾自畫像及當時其他藝術家繪製的拉斐爾肖像明顯相符。

法爾科尼說：「這是首次有具體證據表明，1833年出土的那具遺骸是拉斐爾（Raffaello Sanzio）。」

法爾科尼指出，臉部3D重建技術唯一無法還原的是耳朵，「幸運的是，拉斐爾的耳朵被長發蓋住」。確認拉斐爾的遺骸後，有助進一步分析以判定拉斐爾頭髮及眼睛的顏色。

受到冠狀病毒疫情大流行影響，原定今年再度發掘拉斐爾遺骸的計畫遭到擱置。法爾科尼表示，如能恢復這項計畫，他的團隊很有興趣了解拉斐爾呈現自我樣貌的真實程度。

© 2020 AFP