專家：川普封殺TikTok微信恐搞城美版網路長城

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（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普政府對TikTok、微信等中國行動裝置應用程式（App）的禁令，讓專家憂心恐使已很脆弱的全球網際網路益發碎裂，並讓中國那種「網路防火長城」出現美國版。

川普昨天簽署2項行政命令，要在45天後禁止所有美國民眾或企業與TikTok和其北京母公司「字節跳動」生意往來，也禁止美國人與微信（WeChat）及其母公司騰訊做生意。

分析家表示，川普基於所謂國安威脅而宣布相關限制，進一步背離美國長久以來鼓吹的全球開放網際網路構想，並可能引發其他國家如法炮製。

喬治亞科技大學（Georgia Tech University）教授兼「網際網路治理計畫」（Inetrnet Governance Project）創辦人穆勒（Milton Mueller）說：「這絕對是企圖把網際網路與全球資訊社會裂解成一邊是美國、一邊是中國，並把中國拒於資訊經濟之門外。」

穆勒表示，這也代表美國要「創造一個（類似中國網路長城的）西方防火長城」，透過經濟制裁在全球實施，但此舉恐反過頭來傷到自家矽谷一些支配中國以外地區的科技業巨擘，因為「世界上還有很多民族主義政府可以提出相同主張，宣稱臉書（Facebook）、谷歌（Google）、蘋果（Apple）、推特（Twitter）都是在吸取個資」。

他說：「民族主義式封鎖將肆無忌憚，社群媒體應用程式則受到規範。」

© 2020 AFP