川普封殺TikTok微信 專家：無助國安僅為拉擡選情

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓7日電） 專家今天告訴法新社，美國封殺TikTok、微信等中國App，對國家安全幫助不大，只是加深對北京的商業壓力，並幫尋求連任的川普塑造出敢強硬抗中的表象。

加州大學柏克萊分校（University of California in Berkeley）電腦安全講師魏佛（Nicholas Weaver）表示，微信固然很壞，利用加密連結連到中國的微信伺服器，可讓中國政府透過伺服器看到想看的東西，但若想廣泛與在中國的人聯繫，除微信之外幾無替代選擇。

魏佛說：「禁止微信，絕對會讓美國人無法與在中國的朋友或親戚聯繫，是個很爛的主意。」

魏佛表示，TikTok與其他受歡迎的美國社群媒體相比沒什麼不同，攫取用戶個資的情況很普遍，雖然TikTok堅稱不會把個資交給中國政府，但魏佛對此存疑；他認為，「中國政府當然能取得相關資訊，一如美國政府也能拿到臉書搜集的任何資訊」。

他說，最佳之道並非全面封殺，而是推出更好的政策和溝通方式，例如與美國商界溝通風險何在、設定政府系統以避開風險，「（封殺TikTok與微信）顯然是出於政治動機，而非安全考量」。

© 2020 AFP