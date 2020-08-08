染疫不治病例破5萬例 墨總統稱防疫策略不變

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（法新社墨西哥市7日電） 墨西哥公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例攀升至超過5萬例後，總統羅培茲歐布拉多今天為政府的抗疫做法護航，並排除改變策略的可能性。

墨西哥的不治病例最近超越英國，成為繼巴西與美國之後，全球第3嚴重的國家。

墨西哥衛生部昨天通報，在墨西哥超過1億2800萬名人口中，死亡病例累計5萬517例，確診病例達46萬2690例。

不過，羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）說，用死亡人數與人口數量相比較，可得知「我們的疫情沒有那麼嚴重」。他說，在這個基礎上，墨西哥的不治病例為全球第5高，排在美國、巴西、智利與秘魯之後。

批評人士說，墨西哥當局在透過檢測判定真實的感染與死亡嚴重性上，做得還不夠多。

不過，羅培茲歐布拉多替他負責對抗疫情的團隊說話，包括冠狀病毒顧問拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）。

記者問到反對派要求改變策略與拉米雷斯下台時，左翼的羅培茲歐布拉多說，策略「不會改變」。

他又說，政府已將加護病房床位從剛爆發危機的2800床增至1萬2000床。

© 2020 AFP