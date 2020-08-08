歐盟執委會促允讓未婚伴侶入境

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（法新社布魯塞爾7日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天敦促成員國允許讓歐洲公民與居民的未婚伴侶入境，向他們免除針對一些國家實施的旅行限制。

歐盟與申根區的外部邊界因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關閉，但自7月起向受限的第3國清單上的旅客重新開放。

不過，對美國等其他國家而言，除了歐洲公民、居民與他們的家人以外，所有入境歐盟的非必要旅行仍遭禁止。

法新社報導，歐盟執委會發言人楊茲（Adalbert Jahnz）說，歐盟成員國如果有意可讓有書面記載關係的未婚伴侶入境歐盟，但很少國家這麼做。

他說：「目前只有少數成員國同意。」但楊茲沒有點出是哪些國家。

一個稱為「愛情不是旅遊業」（Love is not tourism）的社群媒體運動，呼籲各國政府讓因為旅行禁令而分隔兩地未婚伴侶團圓。

根據這項運動，包括丹麥與荷蘭在內，目前只有8個歐洲國家同意讓未婚情侶重聚。擔任歐盟輪值主席國的德國，已向27個成員國寄出問卷要求詳述國內政策。

由於全球疫情蔓延，歐盟與申根地區關閉邊界並限制自由移動。大多數的相關措施在6月逐步取消，但之後又實施新限制。

英國、比利時與德國等一些國家，有時會在沒有發布通知的情況下，對從歐盟特定區域或國家入境的旅客實施強制隔離措施。

獲准入境歐盟的第3國清單，現在縮減到只剩澳洲、加拿大、喬治亞、日本、紐西蘭、盧安達、南韓、泰國、突尼西亞與烏拉圭。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP