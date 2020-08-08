白朗峰冰川恐崩落 義當局撤離約75人

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（法新社義大利庫馬耶爾7日電） 白朗峰一塊很大的冰川可能因高溫融化崩落，義大利阿爾卑斯山一處滑雪勝地今天維持高度警戒狀態，緊急撤離約75人，但多為遊客，當地居民多無動於衷。

距離庫馬耶爾（Courmayeur）鎮和義法邊境不遠處、位於普蘭品裘冰川（Planpincieux）下方的一座村莊入口處檢查哨，已可看到「禁止任何人通過！禁止汽車、自行車或行人通過！」等警告牌，並設有自動閘口和2名守衛嚴加看守。

但當地人普遍對此封鎖措施不屑一顧，甚至有人向法新社表示：「這是個笑話。」

一名官員表示，普蘭品裘冰川上約50萬立方公尺的一大塊冰，「體積相當於米蘭大教堂，或覆蓋80公尺厚冰的足球場」。

當局5日晚間下令在至少72小時內，疏散位於山腳下「紅色警戒區」的居民和遊客，但目前僅撤離75人，只有20名是當地人，其餘都是遊客。

庫馬耶爾鎮長米塞洛奇（Stefano Miserocchi）說，將位於冰川崩塌可能路徑上的民眾撤離「急迫且重要」。

熱浪席捲歐洲大部分地區之際，預期未來3天庫馬耶爾溫度將節節高升。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP