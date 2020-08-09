不甩德國 蓬佩奧訪歐只到「友善國」

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（法新社華盛頓9日電） 美德雙邊關係因駐軍等問題趨緊之際，川普政府首席外交官、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將動身前往位在中、東歐的友善國家來取暖。

法新社報導，蓬佩奧11日將展開5天出訪行程，造訪捷克、斯洛維尼亞、奧地利，並於最後一站停留親近盟友波蘭。

他預料將極力推動各國封阻中國電信設備大廠華為，說5G技術領先全球的華為構成國安疑慮。在斯洛維尼亞行程中，官員更透露蓬佩奧13日將簽下5G協議，但未提供更多細節。

蓬佩奧這次出訪時間點，華府與柏林關係正日趨緊繃。美方數星期前宣布調整駐歐兵力，將把派駐德國約6400名軍事人員送回美國，近5600名人員則會調往其他北大西洋公約組織（NATO）國家。

不只如此，美德兩國領袖也早已結下樑子。德國總理梅克爾（Angela Merkel）先前以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）為由，回絕美國總統川普邀約赴華府出席七大工業國集團（G7）峰會；而川普也一再指控德國這個歐洲最大經濟體在貿易上不公平對待美國。

美國公共政策研究團體「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States ）布魯塞爾辦事處副董事長勒瑟（Ian Lesser）說：「這趟出訪行程最引人注目的是哪些地方國務卿不會造訪。」

「如果國務卿有心解決目前跨大西洋關係的核心議題，他會造訪布魯塞爾、巴黎和柏林。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP