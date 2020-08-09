兩黨喬不定 川普繞過國會簽連串行政命令紓困

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（法新社新澤西州貝德敏斯特8日電） 由於共和黨和民主黨未能就新紓困方案達成協議，美國總統川普今天簽署一連串行政命令，繞過國會，延長對深受新型冠狀病毒疫情打擊美國人的救濟措施。

川普在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高球俱樂部舉行的記者會上表示：「我們受夠了，我們將會拯救美國人的工作，提供美國勞工救濟。」

由於失業率高達兩位數、社交距離規範大舉抑制商業活動以及新型冠狀病毒感染率居高不下等，許多美國人一直仰賴國會先前通過的救濟措施，但那些措施大部分已於7月底屆滿。

川普表示，他決定繞過國會簽署行政命令，將意味救濟款項將會「快速分發」。

其中一道命令將讓失業救濟金每周加發400美元，另外兩道命令提供貸款購屋者和租屋者若干保護，避免遭驅逐，以及聯邦助學貸款延長適用零利率。

第4道命令是暫緩徵收薪資稅，適用於年薪不到10萬美元者。許多共和黨人和民主黨人都反對這項作法。但川普的行政命令很可能會面臨法庭挑戰，因為他繞過國會，而美國憲法賦予國會決定絕大部分支出的權限。

民主黨、共和黨和白宮於上周致力協商，但未能就國會紓困法案達成協議。

民主黨力推大規模的3兆美元新紓困方案，目標是振興經濟、修補破舊郵政體系以及時因應即將到來的總統大選，並加發給失業者每周600美元。

民主黨其後宣布他們可以調降紓困方案規模，但拒絕接受共和黨所提1兆美元方案。

© 2020 AFP