沙國前情報官員流亡加拿大 傳再遭死亡威脅

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（法新社蒙特婁8日電） 加拿大媒體今天報導，沙國流亡情報官員賈布里先前指控沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼試圖暗殺他，現在賈布里又接獲死亡威脅，加國已加強維安。

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）報導指出，加國維安機關接獲通知指出，有人企圖攻擊居住在多倫多一處未經披露地點的賈布里（Saad al-Jabri）。

賈布里曾在親王穆罕默德．納衣夫（Mohammed bin Nayef）之下擔任反情報首長。納衣夫與穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）敵對，2017年遭穆罕默德．沙爾曼驅逐。

「環球郵報」指出，其消息來源是某名「熟悉狀況」的人士，此人未進一步說明沙國特務最近的威脅。賈布里現由加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）的「重武裝」人員以及私人保全保護。

賈布里6日在美國華盛頓法院提出訴訟，指控穆罕默德．沙爾曼2018年曾派遣「暗殺小隊」到加拿大，打算將他殺害並肢解，手法就跟2018年10月哈紹吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦堡遇害方式如出一轍。

賈布里訴狀指出，因為他對王儲穆罕默德．沙爾曼的活動瞭若指掌，而穆罕默德．沙爾曼的行為可能有損美國和沙國之間的密切關係，穆罕默德．沙爾曼才想置他於死地。

© 2020 AFP