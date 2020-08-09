紐西蘭100天無社區傳播病例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社威靈頓9日電） 紐西蘭今天已連續100天沒有出現2019冠狀病毒疾病社區傳播病例，但衛生官員警告，沒有因此自滿的空間。

紐西蘭目前仍有23名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者，他們全都是於入境時在海關被發現染疫，之後被留在隔離設施。

衛生部秘書長布魯斐德（Ashley Bloomfield）說：「100天沒有社區傳播，是個重要的里程碑，但我們都知道，我們不能自滿。」

「我們都看到國外的例子，病毒可以很快捲土重來，在許多目前疫情受到控制的地方蔓延開來。我們需要做好準備，以迅速消滅未來出現在紐西蘭的新病例。」

紐西蘭人口500萬，自3月19日關閉邊境防疫以來，因為有效控制疫情而廣受讚譽。

世界衛生組織（WHO）稱讚紐西蘭「成功消除社區傳播」，為其他國家樹立典範。

紐西蘭自從2月發現首名確診病患，至今共有1219人染疫，最後一次發現本土病例是在5月1日。

有了這樣的防疫成果，紐西蘭人可享有近乎正常、猶如爆發疫情前的生活方式，不必維持社交距離，運動和文化活動皆允許觀眾入場，但邊境管制依舊嚴格，所有入境的人都必須隔離14天。

紐西蘭政府認為仍有爆發第二波疫情的可能性，正推廣每戶都要保留包括口罩等物品在內的緊急物資組。

© 2020 AFP