貝魯特爆炸後首名部長下台 黎巴嫩人誓言再示威

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（法新社貝魯特9日電） 黎巴嫩首都貝魯特港口4日大爆炸，造成逾150死，資訊部長薩瑪德今天辭職，成為首位下台的政府官員。而抗議者繼昨晚發動街頭抗議和闖入數個部會後，誓言將再度集結。

根據黎巴嫩媒體刊登的聲明，薩瑪德（Manal Abdel Samad）表示：「在貝魯特這場巨大災難後，我宣布辭去政府職位。」薩瑪德並向黎巴嫩人民道歉讓他們失望。

黎巴嫩馬龍教派領袖則呼籲政府總辭。各界多認為，這次爆炸證明了黎巴嫩國家機器的核心有多腐敗。

馬龍教派的宗主教拉伊（Beshara Rai）除了與人民共同呼籲總理狄亞布（Hassan Diab）的內閣辭職，他還說，可以用「反人類罪」來形容這起爆炸。

拉伊今天講道時表示：「這裡一名議員辭職，那裡一名部長辭職，這樣是不夠的。」

「出於黎巴嫩人民的感受，以及必須承擔的龐大責任，整個政府有必要辭職，因為它無法讓國家前進。」

這起大爆炸與政府長期漠視大量硝酸銨囤積在貝魯特市區有關。目前死亡人數已來到158人、60人下落不明，還有大約6000人受傷。許多傷者是被爆炸震波震破的玻璃所傷。

黎巴嫩抗議者不滿官員怠忽職守，今天誓言再度集結示威。社群媒體上流傳的一段訊息表示：「準備好絞刑台，因為我們的憤怒不會一天就結束。」

與此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天主導一場聯合國（UN）支持舉辦的視訊大會，替原已深陷經濟危機的黎巴嫩爭取更多援助。

© 2020 AFP