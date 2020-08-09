黎巴嫩貝魯特港大爆炸 炸出43公尺深坑洞

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（法新社貝魯特9日電） 黎巴嫩安全官員今天表示，首都貝魯特港口4日的化學物質大爆炸，炸出一個深達43公尺的坑洞。這起災難導致貝魯特大片區域被毀，並奪走逾150條人命。

安全官員引述法國專家在災區評估的結果告訴法新社：「港口的爆炸留下一個43公尺深的坑洞。」

2005年炸死黎巴嫩前總理哈里里（Rafic Hariri）的大爆炸也曾留下一個大洞，根據調查哈里里謀殺案的國際法庭，那個坑洞寬10公尺、深2公尺。這次坑洞的大小又超越當年。

為了舒緩黎巴嫩當局無力自行救災的壓力，各國紛紛派出緊急救災專家前往黎巴嫩，其中包括法國救難隊與警察人員。卡達、俄羅斯與德國救難人員也在港口爆炸現場提供協助。

爆炸當天，黎巴嫩各地和遠處的賽普勒斯島都能感受到震波。美國地質調查所（USGS）感測器的紀錄則顯示，這次爆炸的威力相當於規模3.3的地震。

大爆炸也造成至少6000人受傷，超過30萬人被迫離開被毀或受損的家園。

按照當局的說法，爆炸是由港口倉庫起火所引發，當地存放了大批能作為肥料和爆裂物的硝酸銨，多年來都沒人處理。

在許多黎巴嫩人眼中，市中心長年堆着這樣的未爆彈，證明了國家機器核心有多腐敗。示威者昨晚衝撞多個部會遭軍方驅離後，今天再度號召發動反政府集會。

黎巴嫩去年10月即出現抗議潮，要求長期被控無能、貪腐的政治階級下台。大爆炸又讓民眾多了抗議的理由。

© 2020 AFP