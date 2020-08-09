150名員工染疫 丹麥皇冠屠宰場停工至少1周

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（法新社哥本哈根8日電） 丹麥肉品大廠丹麥皇冠（Danish Crown）今天宣布，由於該公司位於首都哥本哈根附近的屠宰場有將近150名員工對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）采檢呈陽性反應，這間屠宰場已經停工。

這間位於靈斯泰茲（Ringsted）的屠宰場距離哥本哈根約50公里，僱用近900名員工，每周屠宰數以萬計豬只。

丹麥皇冠表示，針對600名員工的第一輪采檢驗出120人陽性之後，先前所有驗出陰性者全部接受二采，結果又驗出22人感染。

丹麥皇冠在聲明中說：「因此我們將這間屠宰場關閉至少一周，試着打破員工之間的傳染鏈。」

丹麥皇冠表示，所有員工都必須隔離。

丹麥皇冠是丹麥最大出口商之一，也是歐洲最大的肉品生產商。

最近幾個月歐洲數家屠宰場都受到疫情影響，特別是在德國。

丹麥近日確診數激增，政府除了被迫放棄音樂廳與夜店解封計畫，更準備實施新限制。

丹麥第2大城阿胡斯（Aarhus）最近也傳出數十例感染。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）7日表示，將強制民眾進入大眾運輸系統時戴口罩。先前，當局甚至連這樣建議都沒有。

© 2020 AFP