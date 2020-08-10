全球COVID-19破73萬死 逾1988萬人染疫

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（法新社巴黎10日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日11時（台灣10日晚間7時），全球至少73萬1518人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1988萬4260人染疫。

自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1187萬9100人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增4117人死亡及21萬3167起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多國家依序為印度（1007死）、巴西（572死）及美國（532死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬2938人病故、504萬4864人確診，至少165萬6864人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬1049人喪生、303萬5422人染疫）、墨西哥（5萬2298人喪生、48萬278人染疫）、英國（4萬6574人喪生、31萬825人染疫）及印度（4萬4386人喪生、221萬5074人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有85人染疫喪命，其次是英國（69人）、秘魯（64人）、西班牙（61人）及義大利（58人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4668例確診（昨天迄今新增49例確診），其中4634人死亡，7萬9232人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計22萬67死、556萬3965例確診；歐洲累計21萬3353死、335萬5187例確診；美國和加拿大累計17萬1955死、516萬4268例確診。

亞洲累計7萬2391死、348萬272例確診；中東地區累計3萬137死、124萬7825例確診；非洲累計2萬3269死、104萬9405例確診；大洋洲累計346死、2萬3344例確診。

© 2020 AFP