報導反政府示威 阿爾及利亞記者被判入獄3年

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（法新社阿爾及爾10日電） 阿爾及利亞記者德拉倫尼因為報導反政府示威面臨審判。一名律師表示，法院今天判德拉倫尼3年徒刑。人權團體則稱這是一場考驗阿爾及利亞新聞自由的審判。

阿爾及利亞人權聯盟（Algerian League for Human Rights）主席兼律師貝尼薩德（Nouredine Benissad）說：「這對德拉倫尼（Khaled Drareni）來說是非常重的判決，我們很驚訝。」

40歲的德拉倫尼是「卡斯巴論壇」（Casbah Tribune）新聞網站的編輯、法語電視頻道TV5 Monde記者。他在報導「人民運動」（Hirak）反政府示威後，3月29日被以「煽動非武裝集會」和「危及國家團結」等罪名逮捕。

阿爾及利亞連續一年多每周都有抗議，抗議活動到3月才因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而停止。

檢察官3日在阿爾及爾法院開庭時，求處德拉倫尼4年徒刑、10萬第納爾（約新台幣2萬2800元）的罰金和褫奪公權。由於疫情關係，德拉倫尼當天以視訊方式露面，他否認相關罪名。

根據新聞自由監督機構「無國界記者組織」（Reporters Without Borders, RSF）的聲明，德拉倫尼表示：「身為獨立記者，我只是在工作而已。」

德拉倫尼還說，傳遞資訊也只是在行使身為記者和公民的權利。

無國界記者組織是支持德拉倫尼的國際機構之一，德拉倫尼也替該組織工作。

之前無國界記者組織除譴責檢察官提出的罪名，並稱判刑將證明阿爾及利亞正轉變成威權主義國家。

© 2020 AFP