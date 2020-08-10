白俄總統大選落幕 反對派上街示威爆警民衝突

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（法新社明斯克9日電） 白俄羅斯今天舉行總統大選，長期執政的強人總統魯卡申柯贏得壓倒性勝利，主要挑戰者季哈諾夫斯卡婭質疑投票結果，警民在投票結束後爆發衝突。

官方出口民調顯示，自1994年來掌權至今的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）贏得壓倒性勝利，但他的主要對手、原為家庭主婦的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）立即對投票結果提出質疑。

65歲的魯卡申柯上台後一直採取專制統治，且從1995年以來，外國觀察人士就從未認為白俄羅斯選舉是自由且公正的。

現年37歲的政治新秀季哈諾夫斯卡婭讓魯卡申柯面臨多年來最大挑戰，激勵了反對派，並吸引成千上萬支持者走上街頭參與這個前蘇聯加盟共和國多年來最大規模示威遊行。

投票結束後，官方出口民調顯示，尋求第6個任期的魯卡申柯奪得79.7%選票大獲全勝，季哈諾夫斯卡婭得票率只有6.8%，位居第2名，反對派示威者在首都明斯克和其他城市上街遊行。

數以千計示威者聚集在明斯克市中心的紀念碑附近，與數百名手持盾牌的鎮暴警察對峙。他們邊鼓掌邊高呼「勝利」，揮舞旗幟和按鳴喇叭，聲援反對派。俄羅斯新聞社（RIA）報導，有些人用垃圾桶堆起路障。

根據美國資助的自由電台（Radio Liberty）提供的現場畫面，警方發射閃光彈，企圖逼進並驅散人群，許多人倉皇逃竄。

記者目擊，戴着頭盔的警察封鎖街道，在明斯克一處地點逮捕至少10人。

與反對派有關的媒體報導，警方與抗議群眾爆發衝突，還說有一輛警車衝撞一群示威者，傷亡不明。此外還有報導說，警方出動水炮車並發射橡皮子彈和催淚瓦斯。

當局表示，並未接獲有人在這些示威場合傷亡的通報。

反對派先前已表示，他們預料選舉將發生舞弊；季哈諾夫斯卡婭則在投票結束後召開記者會說，她不相信魯卡申柯贏得這場選舉。

她說：「我相信自己的眼睛，我看見大多數選民支持我們。」「我們已經贏得勝利，因為我們克服了恐懼、冷淡和漠不關心。」

魯卡申柯警告反對派，說他不打算放棄他「摯愛的」白俄羅斯；當局今天也大舉強化明斯克的安全措施。

許多軍車行駛在通往明斯克的馬路上，配備機關槍的警察也對準備進入這座城市的車輛進行盤查，政府大樓外則拉起封鎖線。當地居民也通報網路斷線和一連串的連線問題。

若干選民在明斯克說，魯卡申柯的時代已經結束了。

49歲的警衛斯維契卡瑞夫（Vadim Svichkarev）說：「我希望有些事情能有所改變。」「相同狀態已持續了26年，處境非常艱困。」

這次大選前就有政治觀察家指出，在國際觀察員缺席的狀況下，魯卡申柯可能會作票。

季哈諾夫斯卡婭原本為家庭主婦，她的先生季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）是受歡迎的部落客，卻遭當局阻撓參選總統並身陷牢獄之災，季哈諾夫斯卡婭代夫出征參選，跌破外界眼鏡。

季哈諾夫斯卡婭說，倘若當選，她將釋放政治犯，還說會舉行新選舉，讓所有反對派參政。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP