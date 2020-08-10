美病例飆升 南達科他州小鎮涌數千摩托車騎士

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（法新社美國史特爾吉斯9日電） 美國境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診已突破500萬例，不過數千名摩托車騎士周末仍無視疫情威脅，齊聚南達科他州參加號稱世上最盛大的「二輪」聚會。

為期10天的史特爾吉斯摩托車集會（Sturgis Motorcycle Rally）過去幾年總能吸引數十萬騎士在集會期間交流、飲酒狂歡，不過部分居民擔心今年的聚會可能會成為「超級傳播者」大會。

目前，位於美國中北部的南達科他州距離疫情最嚴峻的地區仍有段距離，而根據州衛生官員統計，史特爾吉斯所在的米德郡（Meade County）迄今僅登記1名2019冠狀病毒疾病不治患者，不過大量湧入當地的騎士中，有部分來自疫情嚴峻得多的遙遠幾州。

刻有4任美國前總統知名巨型雕像的拉什摩爾山（Mount Rushmore）位在南達科他州，總統川普上個月才在此舉行集會。南達科他是美國境內少數未曾宣布封鎖措施或強制配戴口罩的州之一。

史特爾吉斯集會主辦單位鼓勵但不要求參加者戴口罩，現場可見僅少數人戴口罩。

目前史特爾吉斯的主街（Main Street）充斥摩托車，酒吧里也擠滿騎士，彼此鮮少保持社交距離。第80 屆摩托車集會的訪客人數已經遠遠超過當地6000名居民。

當地攤販兜售T恤，上面印有「我挺過冠狀病毒」或「神、槍和川普」字樣，或用蒙太奇手法拼成川普穿着皮夾克、比出不雅手勢的圖案。

雖然部分居民對這些二輪入侵者表達憂心，不過南達科他州共和黨籍州長諾埃姆（Kristi Noem）倒是給予熱情的歡迎。

力挺川普的諾埃姆說：「我們很高興訪客能看到我們偉大的州所提供的一切！」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP