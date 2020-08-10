野生動物景點8死喋血 法籍人道援助者在尼日遇害

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（法新社尼日庫雷9日電） 非洲國家尼日當地官員表示，多名騎乘機車的槍手在尼國一處廣受旅客喜愛的野生動物景點殺害8人，當中有6人是從事援助工作的法國人。

尼日東南部提拉貝里（Tillaberi）當地首長卡提耶拉（Tidjani Ibrahim Katiella）告訴法新社：「共有8人喪生：兩個尼日本地人，分別是導遊和司機，另外6人是法國人。」

法國隨後證實死者里有他們的國人，但未說究竟有幾人是法國籍；法國的非政府人道救援組織ACTED表示，死者里有幾位是組織內的員工，當時他們正在出遊。

ACTED的律師布列罕（Joseph Breham）說：「在尼日遇害的這8人里，有好幾人是在職員工。」

這起意外據信是這個地區首宗對西方人士的攻擊；提拉貝里是昔日法國殖民地尼日國內一個熱門景點，因為尼日長頸鹿群為當地所獨有。

卡提耶拉表示，他們正在調查，稍後會發布更多訊息；他沒有說明可能犯案的幕後團體。

尼日環境部門內的消息人士透露，意外發生於當地接近中午的時間，地點位於庫雷（Koure）鎮東方6公里，離首都尼阿美約1小時車程。

消息人士透露，大部分遇害者是遭槍殺，他們在現場找到空的彈匣。調查人員還不知道行兇者身分，只知道槍手騎機車穿越叢林，在現場等着伏擊。罹難者乘坐的車輛是ACTED所有，車輛在現場已被焚毀，屍體都是倒卧在車旁。

© 2020 AFP