黎巴嫩大爆炸 尋獲生還者希望渺茫

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（法新社貝魯特9日電） 黎巴嫩貝魯特港區4日大爆炸引發民眾連日抗議，歸咎官方失職。黎巴嫩政治菁英階層今天面臨來自各方的壓力，兩名部長已宣布辭職。

貝魯特大爆炸造成至少158人喪命，約6000人受傷，許多人因玻璃飛濺刺傷流血。黎巴嫩陸軍上校庫里（Roger Khoury）今天告訴媒體：「我們尋獲生還者的希望逐漸渺茫。」

隨着尋獲生還者的希望逐漸渺茫，社群媒體上湧現民眾憤怒的留言。抗議群眾昨晚在首都貝魯特曾短暫佔領外交部和能源部等政府機關。

人權團體宣稱部分維安人員任意朝抗議群眾發射催淚瓦斯和橡膠子彈。黎巴嫩紅十字會（Lebanese Red Cross）稱昨天暴力衝突造成65人受傷，支持抗議群眾的律師則說維安人員逮捕至少20人。

網路上瘋傳的一張照片可見貝魯特港口面目全非，前方矮牆被漆上「我的政府所為」字樣。

雖然目前不清楚確切起火原因，不知為何存放在港區倉庫的大量硝酸銨會引燃導致大爆炸，但抗議群眾認為，若非黎巴嫩統治階級腐敗無能，也不會發生這場悲劇。

23歲的抗議者特瑪拉（Tamara）表示，她的20歲朋友拉萬（Rawan）在這場大爆炸中喪生。特瑪拉說：「政府除了金錢與權勢以外，其他都不在乎，為此付出代價者卻是那些罹難者。」

她的友人米歇爾（Michel）說：「部長辭職還不夠。把那些炸藥放在那裡的官員必須負起責任。我們希望有國際法庭告訴我們誰是兇手。」

數百位民眾今天再度聚集在市中心烈士廣場（Martyrs' Square）。警方在附近通往國會的街道上發射催淚瓦斯，試圖驅離丟擲石塊和點燃爆竹的抗議人士。

黎巴嫩新聞部長和環境部長今天稍早請辭，另有多名國會議員辭職。根據黎巴嫩媒體報導，黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）考慮宣布政府總辭。

© 2020 AFP