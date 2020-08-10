MLB紅雀確診人數續增 3連戰海盜延期

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（法新社聖路易9日電） 自7月29日後就未再出賽的美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀，持續受疫情衝擊，明天起對匹茲堡海盜的3連戰也確定延期。

紅雀原定明天到12日在主場布許球場（Busch Stadium）與海盜進行3連戰，但大聯盟官方今天宣布延後。

紅雀自上周以來已發現9名球員和7名隊職員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果呈陽性反應。

在這些確診的人中，包括7日證實染疫的外野手狄恩（Austin Dean）、後援投手海斯利（Ryan Helsley）和1名身分未被揭露的隊職員。

大聯盟本季賽事原訂3月底開打，但因疫情延宕並「縮水」，紅雀於7月24日、25日在主場連贏海盜2場，但26日對海盜的第3戰，以及對明尼蘇達雙城2連戰都輸球，苦吞一波3連敗。

在那之後，紅雀不論客場挑戰密爾瓦基釀酒人、對戰底特律老虎以及出戰芝加哥小熊的系列賽，都因疫情在隊上蔓延而延賽。

連同對海盜延期的這幾場比賽，紅雀本季已有十多場比賽必須設法插進原本的賽程中進行，在本季剩餘的時間內必須消化55場比賽，即便1日2戰的雙重賽依本季的特別規定，每場比賽僅打7局，而非一般的9局，但負擔仍然很重。

MLB期盼各隊可以在9月27日打完60場的例行賽，好展開季後賽，並在10月底產生今年世界大賽冠軍。在此情況下，部分球隊已經打完17場比賽。

© 2020 AFP