俄核准全球首支新冠病毒疫苗 世衛討論預審程序

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（法新社日內瓦11日綜合外電報導）俄羅斯今天宣稱率先核准2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，世界衛生組織（WHO）隨即表示，任何世衛核準的候選疫苗，需要經過嚴格安全資料審查。

世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）在日內瓦視訊簡報中告訴記者：「我們與俄羅斯衛生當局保持密切聯繫，並就可能的世衛組織疫苗預審持續討論，任何疫苗的預審包括嚴格審查和評估所有必要的安全與效力資料。」

根據世衛組織截至7月31日最新發布的報告，目前全球共有165支候選疫苗正積極研發，其中139支仍處於臨床前評估階段，其他26支進入不同階段人體試驗，當中6支疫苗進度超前，進入第3期臨床試驗。

俄羅斯的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）由莫斯科國家研究機構Gamaleya與俄羅斯國防部聯手研發。

Gamaleya研發的史普尼克V，是26支正進行人體試驗的疫苗之一，目前列為第1期臨床試驗。

資助史普尼克V疫苗計畫的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，第3期試驗將從12日展開，可望自9月起工業化生產，並稱20個國家已預訂超過10億劑疫苗。

© 2020 AFP